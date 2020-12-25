Убийство собаки в Алексине: возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными

Ранее Myslo писал про циничное убийство собаки, которое случилось рано утром 19 декабря в Алексине. Камера расположенного рядом супермаркета зафиксировала, как мимо спокойно сидящего животного проезжает легковой автомобиль. Машина останавливается, и через несколько секунд происходит первый выстрел. Затем из авто выходит мужчина и добивает пытающееся спастись животное несколькими выстрелами.

Благодаря камере видеонаблюдения стрелка удалось вычислить. Это 53-летний алексинец, у которого есть зарегистрированный соответствующим образом карабин «Сайга».

Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы.