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Убийство собаки в Алексине: возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными

Убийство собаки в Алексине: возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными

Виновнику грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее Myslo писал про циничное убийство собаки, которое случилось рано утром 19 декабря в Алексине. Камера расположенного рядом супермаркета зафиксировала, как мимо спокойно сидящего животного проезжает легковой автомобиль. Машина останавливается, и через несколько секунд происходит первый выстрел. Затем из авто выходит мужчина и добивает пытающееся спастись животное несколькими выстрелами.
 
Благодаря камере видеонаблюдения стрелка удалось вычислить. Это 53-летний алексинец, у которого есть зарегистрированный соответствующим образом карабин «Сайга».
 
Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы.
 

Подробнее об этой истории читайте здесь.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:02 +7
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