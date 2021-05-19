новости
новости
Регистрация
Заместителей губернатора Тульской области наградили орденом Дружбы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Заместителей губернатора Тульской области наградили орденом Дружбы

Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.

Заместители губернатора Тульской области Ирина Волкова и Сергей Егоров, а также первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Валерий Шерин награждены орденом Дружбы.

Соответствующий указ 18 мая подписал Президент РФ Владимир Путин. В документе сообщается, что орден присваивается «за большой вклад в социально-экономическое развитие Тульской области».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 13:45 −11
Другие статьи по темам
Люди
Валерий ШеринИрина ВолковаСергей Егоров
Место
Тула
Прочее
орден Дружбынаграда

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Убийство собаки в Алексине: уголовное дело передано в суд
Убийство собаки в Алексине: уголовное дело передано в суд
Осужден бывший гендиректор самой крупной УК Тулы
Осужден бывший гендиректор самой крупной УК Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.