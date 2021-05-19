Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Заместителей губернатора Тульской области наградили орденом Дружбы
Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.
Заместители губернатора Тульской области Ирина Волкова и Сергей Егоров, а также первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Валерий Шерин награждены орденом Дружбы.
Соответствующий указ 18 мая подписал
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