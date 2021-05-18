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В Алексине трёхлетний ребёнок выпал из окна
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

В Алексине трёхлетний ребёнок выпал из окна

Отец мальчика ненадолго вышел во двор, и малыш остался с несовершеннолетними сёстрами.

В Алексине сотрудники СУ СК России по Тульской области проводят доследственную проверку по факту падения из окна трехлетнего ребенка. Всё произошло во вторник, примерно в 16.00, на ул. Мира. Мальчик получил тяжёлые травмы и был экстренно доставлен в одну из больниц Тулы. За его жизнь борются врачи.

В момент происшествия в квартире находились две девочки 7 и 8 лет. Отец семейства ненадолго вышел во двор, а мать находилась на работе. Семья воспитывает пятерых детей, характеризуется благополучно, на профилактическом учете не состоит.

На месте работает следователь. Проводятся неотложные следственные действия и мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле у руководителя следственного управления Владимира Усова.

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