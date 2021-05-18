новости
новости
Регистрация
В Туле открыт набор в детскую театральную школу-студию «Эрмитажик»

В Туле открыт набор в детскую театральную школу-студию «Эрмитажик»

Приглашаются юные таланты в возрасте от 7 до 14 лет. Курс рассчитан на три недели.

Детская театральная школа-студия «Эрмитажик» объявляет о наборе детей 7-14 лет на курс пробных занятий. Перед началом учебного года дети смогут попробовать свои силы на театральных подмостках и прикоснуться к искусству.

В программе обучения: актерское мастерство и техника речи, вокал, хореография, цирковое искусство, сценическое движение. Преподаватели – профессиональные актеры и музыканты театрально-концертного центра «Эрмитаж». Курс включает восемь занятий, продлится три недели.

Начало занятий – 31 мая, стоимость абонемента – 2000 рублей. Запись и справки по телефону +7 (953) 186-73-14.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 20:37 0
Другие статьи по темам
Событие
театральная студиядетский театрнабор учеников
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Летом военнослужащие восстановят в Тульской области семь мостов
Летом военнослужащие восстановят в Тульской области семь мостов
В Алексине трёхлетний ребёнок выпал из окна
В Алексине трёхлетний ребёнок выпал из окна
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.