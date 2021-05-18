В Туле открыт набор в детскую театральную школу-студию «Эрмитажик»

Приглашаются юные таланты в возрасте от 7 до 14 лет. Курс рассчитан на три недели.

Детская театральная школа-студия «Эрмитажик» объявляет о наборе детей 7-14 лет на курс пробных занятий. Перед началом учебного года дети смогут попробовать свои силы на театральных подмостках и прикоснуться к искусству.

В программе обучения: актерское мастерство и техника речи, вокал, хореография, цирковое искусство, сценическое движение. Преподаватели – профессиональные актеры и музыканты театрально-концертного центра «Эрмитаж». Курс включает восемь занятий, продлится три недели.