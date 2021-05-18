Фото Руслана Котеняткина.
Тройное ДТП в Туле на ул. Пржевальского: после удара Datsun перевернулся
Авария произошла утром 18 мая напротив завода «Полема».
Как сообщили Myslo очевидцы, утром 18 мая на ул. Пржевальского произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, при развороте Volkswagen совершил столкновение с Datsun, после чего Datsun по ходу движения совершил наезд на стоявший автомобиль Skoda Octavia.
От удара Datsun перевернулся на крышу.
В аварии никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
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