Тройное ДТП в Туле на ул. Пржевальского: после удара Datsun перевернулся

Фото Руслана Котеняткина.

Как сообщили Myslo очевидцы, утром 18 мая на ул. Пржевальского произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, при развороте Volkswagen совершил столкновение с Datsun, после чего Datsun по ходу движения совершил наезд на стоявший автомобиль Skoda Octavia.

От удара Datsun перевернулся на крышу.

В аварии никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.