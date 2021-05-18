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Тройное ДТП в Туле на ул. Пржевальского: после удара Datsun перевернулся
Фото Руслана Котеняткина.

Тройное ДТП в Туле на ул. Пржевальского: после удара Datsun перевернулся

Авария произошла утром 18 мая напротив завода «Полема».

Как сообщили Myslo очевидцы, утром 18 мая на ул. Пржевальского произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, при развороте Volkswagen совершил столкновение с Datsun, после чего Datsun по ходу движения совершил наезд на стоявший автомобиль Skoda Octavia.

От удара Datsun перевернулся на крышу. 

В аварии никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 08:49 +2
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