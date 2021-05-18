Звезды на красной дорожке: фоторепортаж с открытия фестиваля военного кино имени Юрия Озерова

Фестиваль посвящен 100-летию со дня рождения Юрия Озерова и 80-летию обороны Тулы и Москвы. Президент фестиваля Олег Урюмцев поблагодарил Алексея Дюмина, региональное правительство и министерство культуры за организацию фестиваля на территории Тульской области.



Приз имени Николая Олялина «За актерское мастерство» был присужден актрисе театра и кино Екатерине Климовой. Приз вручила народная артистка РСФСР Ирина Купченко.



Приз «Золотой меч» за вклад в развитие военного кино получил народный артист России Владимир Стеклов. Приз вручила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.



В конкурсной программе участвует более 70 фильмов. Они представлены в номинациях «Боевая десятка» (игровые полнометражные фильмы), «Битва за жизнь» (документальные фильмы), «Соколенок» (детско-юношеские и анимационные фильмы), «АКМ» (короткометражные фильмы) и «Солдаты свободы» (ретроспективные фильмы).



Кинопоказы и творческие встречи с актерами и режиссерами пройдут в Щекинском, Дубенском, Арсеньевском, Ясногорском, Плавском, Чернском, Белевском, Богородицком, Узловском, Одоевском, Куркинском районах, городе Донском.



Церемония закрытия фестиваля состоится в Тульской областной филармонии 22 мая.

Ю. Н. Озерова по ссылке. Полная программа мероприятий XIX Международного фестиваля военного кино им.