Звезды на красной дорожке: фоторепортаж с открытия фестиваля военного кино имени Юрия Озерова
Церемония открытия прошла 17 мая в тульском Городском концертном зале.
Фестиваль посвящен 100-летию со дня рождения Юрия Озерова и 80-летию обороны Тулы и Москвы. Президент фестиваля Олег Урюмцев поблагодарил Алексея Дюмина, региональное правительство и министерство культуры за организацию фестиваля на территории Тульской области.
Приз имени Николая Олялина «За актерское мастерство» был присужден актрисе театра и кино Екатерине Климовой. Приз вручила народная артистка РСФСР Ирина Купченко.
Приз «Золотой меч» за вклад в развитие военного кино получил народный артист России Владимир Стеклов. Приз вручила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
В конкурсной программе участвует более 70 фильмов. Они представлены в номинациях «Боевая десятка» (игровые полнометражные фильмы), «Битва за жизнь» (документальные фильмы), «Соколенок» (детско-юношеские и анимационные фильмы), «АКМ» (короткометражные фильмы) и «Солдаты свободы» (ретроспективные фильмы).
Кинопоказы и творческие встречи с актерами и режиссерами пройдут в Щекинском, Дубенском, Арсеньевском, Ясногорском, Плавском, Чернском, Белевском, Богородицком, Узловском, Одоевском, Куркинском районах, городе Донском.
Церемония закрытия фестиваля состоится в Тульской областной филармонии 22 мая.
Полная программа мероприятий XIX Международного фестиваля военного кино им.
Ю. Н. Озеровапо ссылке.
Организаторы фестиваля приглашают туляков и гостей города в кинотеатры. Вход на все показы — бесплатный!
17 мая в рамках фестиваля на Аллее Славы у Тульского областного центра молодежи состоялось открытие звезды народного артиста СССР Василия Ланового.
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