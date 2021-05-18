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Звезды на красной дорожке: фоторепортаж с открытия фестиваля военного кино имени Юрия Озерова

Звезды на красной дорожке: фоторепортаж с открытия фестиваля военного кино имени Юрия Озерова

Церемония открытия прошла 17 мая в тульском Городском концертном зале.

Фестиваль посвящен 100-летию со дня рождения Юрия Озерова и 80-летию обороны Тулы и Москвы. Президент фестиваля Олег Урюмцев поблагодарил Алексея Дюмина, региональное правительство и министерство культуры за организацию фестиваля на территории Тульской области.

Приз имени Николая Олялина «За актерское мастерство» был присужден актрисе театра и кино Екатерине Климовой. Приз вручила народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

Приз «Золотой меч» за вклад в развитие военного кино получил народный артист России Владимир Стеклов. Приз вручила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

В конкурсной программе участвует более 70 фильмов. Они представлены в номинациях «Боевая десятка» (игровые полнометражные фильмы), «Битва за жизнь» (документальные фильмы), «Соколенок» (детско-юношеские и анимационные фильмы), «АКМ» (короткометражные фильмы) и «Солдаты свободы» (ретроспективные фильмы).

Кинопоказы и творческие встречи с актерами и режиссерами пройдут в Щекинском, Дубенском, Арсеньевском, Ясногорском, Плавском, Чернском, Белевском, Богородицком, Узловском, Одоевском, Куркинском районах, городе Донском.

Церемония закрытия фестиваля состоится в Тульской областной филармонии 22 мая.
Полная программа мероприятий XIX Международного фестиваля военного кино им. Ю. Н. Озерова по ссылке.

Организаторы фестиваля приглашают туляков и гостей города в кинотеатры. Вход на все показы — бесплатный!

17 мая в рамках фестиваля на Аллее Славы у Тульского областного центра молодежи состоялось открытие звезды народного артиста СССР Василия Ланового.
 
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Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 36
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 37
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 38
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 39
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 40
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 41
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 42
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 43
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 44
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 45
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 46
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 47
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 48
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 49
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 50
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 51
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 52
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 53
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 54
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 55
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 56
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 57
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 58
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 59
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 60
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 61
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 62
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 63
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 64
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 65
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 66
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 67
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 68
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 69
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 70
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 71
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 72
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 73
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 74
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 75
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 76
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 77
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 78
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 79
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 80
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 81
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 82
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 83
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 84
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 85
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 86
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 87
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 88
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 89
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 90
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 91
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 92
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 93
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 94
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 95
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 96
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 97
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 98
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 99
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 100
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 101
Открытие фестиваля военных фильмов 2021, Фото: 102
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