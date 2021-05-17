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Тулячки привезли медали с первенства России по тайскому боксу

Тулячки привезли медали с первенства России по тайскому боксу

Ульяна Хрисанова завоевала путевку на первенство Европы.

С 11 по 17 мая в Московской области прошло первенство России по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов из 45 регионов.

Представительница Федерации тайского бокса Тульской области и спортшколы «Восток» Ульяна Хрисанова завоевала серебряную медаль и отобралась на первенство Европы, а Таисия Буслаева взяла бронзу. Тренирует юных тулячек Абдул Малаалиев.

 

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