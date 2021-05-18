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Пожар в пос. Брусянский: в огне погиб 12-летний мальчик

Пожар в пос. Брусянский: в огне погиб 12-летний мальчик

Ребёнок страдал аутизмом и на момент возгорания находился дома один.

Стали известны подробности пожара, произошедшего в частном доме в пос. Брусянский Узловского района. В огне погиб 12-летний ребёнок, страдающий аутизмом.

По факту случившегося сотрудники СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Установлено, что 35-летняя мать оставила ребенка в доме, закрыв замок на входной двери, и уехала со своим братом в соседний район, чтобы забрать из школы свою семилетнюю дочь.

Вернувшийся раньше женщины брат заметил пожар. Семья на профилактическом учете не состояла. Следователи проводят весь комплекс следственных действий. Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель следственного управления Владимир Усов.

На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выехал Узловский межрайонный прокурор Алексей Бежанов. Прокуратура также начала проверку.

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