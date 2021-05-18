Туляк забрал строительный мусор и заработал уголовный срок

Центральный районный суд вынес решение по уголовному делу, возбужденному в отношении туляка Алексея Бутина. Он обвинялся в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Напомним, поводом для уголовного преследования мужчины стали бесхозные бордюры, которые он забрал себе. Бордюры валялись несколько месяцев у дома №1 по ул. Комсомольской, где в 2019 году проводился ремонт двора. При разгрузке они были повреждены и превратились в строительный мусор.

Когда же Алексей решил эти бордюры увезти, жители дома возмутились, назвав их своим имуществом, хотя ремонт двора велся за счет бюджетных средств. Строительный мусор же являлся собственностью подрядной организации.

Тем не менее потерпевшими в этой истории выступили жители – якобы действиями Бутина им был причинен ущерб в 2900 рублей. Государственный обвинитель требовал для Бутина наказание за совершенные действия в виде 4-х лет колонии общего режима.

Суд, выслушав всех участников дела, признал Бутина виновным, но приговорил его к условному наказанию на два года.

– Мои родственники рады, что я остался на свободе. Самому же мне сложно пока оценить вынесенное в отношении меня решение: я признан виновным, но в колонию не отправился. Себя виновным не признавал и не признаю сейчас. Но буду ли подавать на апелляцию, пока не могу сказать, – рассказал Myslo Алексей.