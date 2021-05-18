Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
На пожаре в Узловском районе пострадал человек
Возгорание произошло в поселке Брусянский.
В 16.50 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Железнодорожной в пос. Брусянский Узловского района. На место были направлены четыре пожарных расчёта.
Дорога до адреса заняла всего четыре минуты, а вот на борьбу с огнём ушло больше получаса – открытое горение было ликвидировано в 17.30. Пострадал один человек, половина дома полностью выгорела.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 17 человек и 4 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.
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