Кассационный суд оправдал алексинского врача, из-за которого погиб пациент

Медик не смог вовремя диагностировать у пациента острый панкреатит.

Кассационный суд рассмотрел дело хирурга Алексинской районной больницы № 1, которого два года назад осудили за причинение смерти по неосторожности.

В апреле 2018 года медик осматривал больного, у которого была хроническая язва двенадцатиперстной кишки. Врач не назначил необходимые обследования и отправил мужчину в терапевтическое отделение. Из-за ненадлежащей медицинской помощи несчастный скончался.

В январе 2019 года суд приговорил врача к двум годам ограничения свободы с двухлетним лишением права заниматься медицинской деятельностью. Осужденный обжаловал приговор в кассации – доводы стороны обвинения оказались недостаточными, хирурга оправдали.