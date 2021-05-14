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Кассационный суд оправдал алексинского врача, из-за которого погиб пациент

Кассационный суд оправдал алексинского врача, из-за которого погиб пациент

Медик не смог вовремя диагностировать у пациента острый панкреатит.

Кассационный суд рассмотрел дело хирурга Алексинской районной больницы № 1, которого два года назад осудили за причинение смерти по неосторожности.

В апреле 2018 года медик осматривал больного, у которого была хроническая язва двенадцатиперстной кишки. Врач не назначил необходимые обследования и отправил мужчину в терапевтическое отделение. Из-за ненадлежащей медицинской помощи несчастный скончался.

В январе 2019 года суд приговорил врача к двум годам ограничения свободы с двухлетним лишением права заниматься медицинской деятельностью. Осужденный обжаловал приговор в кассации – доводы стороны обвинения оказались недостаточными, хирурга оправдали.

 

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сегодня, в 20:13 −2
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Место
Тульская областьАлексин

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