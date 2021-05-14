В Туле утвердили нормативы на число парковочных мест возле жилых домов, кафе и парков

Количество машино-мест, которое должно быть обеспечено, зависит от типа помещения и числа его посетителей.

Администрация Тулы утвердила новые нормативы градостроительного проектирования в части плотности застройки и нормативного количества парковочных мест.

По новым нормативам расчетное количество машино-мест в новых микрорайонах и комплексах рядом с жилыми домами типа «стандарт» составляет 0,84 на одну квартиру. В домах бизнес-класса – 2 машино-места на квартиру, в муниципальном и специализированном жилом фонде – 0,8 и 0,7 соответственно.

В кварталах сложившейся застройки норматив несколько иной: по 1 машино-месту — рядом с муниципальным, специализированным и стандартным жильем, по 2 — возле домов бизнес-класса.

Норматив для парковок рядом с торговыми центрами и супермаркетами — 1 машино-место на 50 кв. метров площади. Для автосалонов, ювелирных и книжных магазинов, магазинов бытовой техники и музыкальный инструментов и прочих торговых точек, реализующих товары не повседневного спроса — 1 машино-место на 70 квадратов.

Для кафе и ресторанов норматив считается по принципу: на пять посадочных мест – одно машино-место.

У объектов коммунально-бытового обслуживания (бани, салоны красоты и парикмахерские, свадебные салоны, ателье, магазины ритуальных услуг, химчистки, прачечные и мастерские) норматив рассчитывается как в зависимости от количества посетителей, так и от площади помещений.

Число парковочных мест возле госучреждений – 1 на 220 квадратных метров площади, возле административных зданий – 1 место на 120 квадратов.

Количество машино-мест рядом с учреждениями культуры рассчитываются в зависимости от количества посетителей или посадочных мест. Для концертного зала это 1 машино-место на 7 зрительских мест, для кинотеатра – 1 машино-место на 12 зрителей.

Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы – 1 место на 7 гостей, бильярдные, боулинги – 1 место на 4 гостей. Спорткомплексы и стадионы — 1 машино-место на 25 посадочных мест.

Рядом с фитнес-центрами, бассейнами, катками количество мест тоже будет рассчитываться от числа посетителей – от 4 до 8 человек на один автомобиль.

Рядом с религиозными объектами должно быть не меньше 10 машино-мест.

Пляжи и парки в зонах отдыха должны обеспечить минимум 17 парковочных мест на 100 посетителей, спортивные базы, рыболовные и охотничьи хозяйства – 12 машино-мест на 100 человек, а дома отдыха и санатории – 5 мест на 100 отдыхающих и сотрудников.