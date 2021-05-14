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В Туле пройдут соревнования по уличному баскетболу
Фото из архива MySlo

В Туле пройдут соревнования по уличному баскетболу

Побороться за Кубок администрации города смогут спортсмены разных возрастных категорий.

В субботу, 15 мая, на площадке тульского Центра уличного баскетбола (на ул. Демонстрации, рядом со сквером Памяти воинов-интернационалистов) стартуют соревнования по баскетболу 3х3 на Кубок администрации города Тулы. Они продлятся до 11 сентября.

Участие в состязаниях примут юноши и девушки из Тулы и Тульской области. В финальный этап лиги выйдут четыре команды. Мужчины и женщины 2004 г. р. и старше в групповом этапе сыграют 16  и 29 мая, 14 июня, 14 и 28 августа.

Юноши и девушки 2005 г. р. и моложе будут соревноваться 22 мая, 7 июня, 21 августа и 4 сентября. Для возрастной категории «Юноши и девушки 2007 г. р. и моложе» игры пройдут 15 мая и 30 мая, 1 и 15 августа.

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