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Тульских школьников приглашают на олимпиаду по финансовой грамотности
Фото: rg.ru.

Тульских школьников приглашают на олимпиаду по финансовой грамотности

Задания рассчитаны на учеников 1-9 классов и не требуют специальных знаний.

Более 2000 школьников нашего региона уже приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Юный предприниматель и финансовая грамотность». Но возможность продемонстрировать свои знания у других ребят еще остается – онлайн-состязание продлится до 17 мая.

Олимпиада знакомит детей с основами предпринимательства и финансовой грамотности. Ее участники решают задачи, приближенные к реальным бизнес-проблемам, учатся разбираться в финансовых услугах, вычислять мошенников, осваивать финансовое планирование.

Задания рассчитаны на учеников 1-9 классов, даны в интересной, интерактивной форме, а их выполнение не требует углубленных знаний школьной программы.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на образовательной платформе Учи.ру. По окончании состязаний можно будет увидеть результаты и скачать их.

 

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