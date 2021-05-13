Мишени, мебель и спецодежда: что производят в тульских колониях

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Продукция регионального УФСИН представлена в выставочном центре «Патриот» в Кубинке.

Продукция УФСИН России по Тульской области представлена на XIII Международном салоне «Комплексная безопасность – 2021». Стенд с вещами, производимыми в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, можно посетить с 12 по 15 мая в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Тульское Управление ФСИН России впервые принимает участие в XIII Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2021», на котором представлена продукция, сделанная в исправительных колониях.

В основе тульской экспозиции – продукция, закупаемая федеральными органами исполнительной власти: форменное обмундирование и спецодежда, специзделия из металла, мишени, казарменная мебель, тематические сувениры.