«Накажи автохама»: даже не верится, что маршрутка проехала на красный

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на ул. Болотова в Мясново. Автор видео не указал точную дату и время события, предположительно, съемка была сделана днем 2 мая.

На видео запечатлено что-то, что вполне можно классифицировать как конфликт между водителями. В конце ролика Peugeot проезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора.

«Peugeot маршрута 12/15. Неадекват», — прокомментировал автор видео.