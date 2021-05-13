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«Накажи автохама»: даже не верится, что маршрутка проехала на красный

«Накажи автохама»: даже не верится, что маршрутка проехала на красный

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Туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на ул. Болотова в Мясново. Автор видео не указал точную дату и время события, предположительно, съемка была сделана днем 2 мая.
 
На видео запечатлено что-то, что вполне можно классифицировать как конфликт между водителями. В конце ролика Peugeot проезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора.
 
«Peugeot маршрута 12/15. Неадекват», — прокомментировал автор видео.
 

 

Сюжет: Автохам71
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