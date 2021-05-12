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В Тульской области за сутки зафиксировано 48 новых случаев коронавируса

В Тульской области за сутки зафиксировано 48 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за прошедшие сутки подтвердились 48 случаев заболевания коронавирусом, 46 человек выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 123 жителя региона, 36 687 вылечились, 1932 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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