В Тульской области за сутки зафиксировано 48 новых случаев коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за прошедшие сутки подтвердились 48 случаев заболевания коронавирусом, 46 человек выздоровели, семь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 123 жителя региона, 36 687 вылечились, 1932 умерли.
Ситуация в российских регионах следующая:
вчера, в 16:15, 17 783 -1
вчера, в 11:05, 5 1210 0
10 мая, в 11:33, 8 1301 0
10 мая, в 11:01, 4 1338 -1
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