Пожар в Заокском: жителям горевшего дома окажут помощь

6 мая по поручению губернатора Алексея Дюмина заместители председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко и Ольга Гремякова проконтролировали оказание помощи жителям многоквартирного дома в поселке Заокском, который пострадал в результате пожара

Напомним, на место происшествия выезжали семь пожарных расчетов. Прибыв на указанный адрес в 10.04, пожарные ликвидировали открытое горение в 12.25.

Пожарные эвакуировали 30 человек. Трое из них дети. Двух человек спасатели вынесли на носилках. В результате происшествия никто не пострадал.

Министерству строительства Тульской области совместно с главой администрации Заокского района Александром Атаянцем поручено выехать на место для оценки состояния жилых помещений. Семьям, полностью потерявшим жилье во время пожара, будет предоставлена материальная помощь в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба регионального правительства.