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Бархатцы, розы, сирень: в Туле высаживают однолетние и многолетние цветы
Фото из архива Myslo.

Бархатцы, розы, сирень: в Туле высаживают однолетние и многолетние цветы

В настоящее время в городе высажено около 24 тысяч саженцев однолетних цветов.

В рамках озеленения Тулы запланирована работа по посадке многолетних и однолетних растений более чем на ста объектах.
 
На смену тюльпанам не ранее второй декады мая будут высажены однолетние цветы. В настоящий момент на клумбах ведется посадка бархатцев и бегоний.
 
Всего в этом году в весенне-летний и осенний период планируют высадить порядка 460 саженцев деревьев: клен, липу, рябину, а также порядка 3200 кустарников: сирень, спирею и т. д. Кроме того, высадят 360 тысяч штук рассады однолетних и многолетних цветов, в том числе саженцы роз.   
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