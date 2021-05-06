Бархатцы, розы, сирень: в Туле высаживают однолетние и многолетние цветы

Фото из архива Myslo.

В настоящее время в городе высажено около 24 тысяч саженцев однолетних цветов.

В рамках озеленения Тулы запланирована работа по посадке многолетних и однолетних растений более чем на ста объектах.

На смену тюльпанам не ранее второй декады мая будут высажены однолетние цветы. В настоящий момент на клумбах ведется посадка бархатцев и бегоний.

Всего в этом году в весенне-летний и осенний период планируют высадить порядка 460 саженцев деревьев: клен, липу, рябину, а также порядка 3200 кустарников: сирень, спирею и т. д. Кроме того, высадят 360 тысяч штук рассады однолетних и многолетних цветов, в том числе саженцы роз.