Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.
Пожар в Заокском: выгорело несколько квартир
В результате происшествия никто не пострадал.
6 мая в 10.01 стало известно о пожаре в пятиэтажном доме, расположенном на улице Северной в поселке Заокский, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
На место происшествия выезжали семь пожарных расчетов. Прибыв на указанный адрес в 10.04, пожарные ликвидировали открытое горение в 12.25.
Пожарные эвакуировали 30 человек. Трое из них дети. Двух человек спасатели вынесли на носилках.
В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Другие статьи по темам