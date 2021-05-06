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Пожар в Заокском: выгорело несколько квартир
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Пожар в Заокском: выгорело несколько квартир

В результате происшествия никто не пострадал.

6 мая в 10.01 стало известно о пожаре в пятиэтажном доме, расположенном на улице Северной в поселке Заокский, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

На место происшествия выезжали семь пожарных расчетов. Прибыв на указанный адрес в 10.04, пожарные ликвидировали открытое горение в 12.25.

Пожарные эвакуировали 30 человек. Трое из них дети. Двух человек спасатели вынесли на носилках.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

 

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