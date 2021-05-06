На территории бывшего дома для престарелых в Тульской области обнаружили человеческий скелет

4 мая на территории бывшего дома для престарелых в деревне Велье-Никольское обнаружены скелетированные останки человека.

- В настоящий момент по данному факту организована проверка, эксперты изучают останки. Причина смерти еще неизвестна, - сообщили Myslo в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительной информации, останкам не менее 10 лет. Отметим, в 2007 году в доме для престарелых произошел страшный пожар. В результате происшествия заживо сгорели 32 человека.

В настоящее время территория бывшего дома для престарелых принадлежит частному лицу.