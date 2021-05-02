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Поджог торговых рядов в Алексине попал на видео
Фото: vk.com/alexin_gossip

Поджог торговых рядов в Алексине попал на видео

За помощь в розыске поджигателя объявлено денежное вознаграждение.

Утром 29 апреля в Алексине произошел серьезный пожар. В торговых рядах на ул. Тульской сгорел один из павильонов. На месте работали пять пожарных расчётов, никто не пострадал.

Местные жители посчитали, что причиной возгорания стал поджог. Эта версия подтвердилась – на записи с камеры видеонаблюдения видно, как к павильону подходит мужчина, производит какие-то манипуляции, после чего павильон мгновенно вспыхивает. Видео было опубликовано в группе «Алексин. Слухи».

Владельцы сгоревшего магазина объявили вознаграждение за помощь в розыске злоумышленника. Всех, кому что-либо известно о поджоге, просят позвонить по телефонам: 8(903)842-52-40 и 8(961)145-60-26.

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Тульская областьАлексин

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