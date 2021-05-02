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В Заречье из-за мелкого ДТП встали трамваи
Фото очевидца

В Заречье из-за мелкого ДТП встали трамваи

На ул. Октябрьской притёрлись Chevrolet Lacetti и Renault Sandero.

Как сообщают очевидцы, на ул. Октябрьской, между остановками «ул. Арсенальная» и «ул. М. Горького» произошла мелкая авария – при перестроении не разминулись Chevrolet Lacetti и Renault Sandero.

Обе машины получили незначительные механические повреждения, обошлось без пострадавших. Участники ДТП перегородили трамвайные пути, движение трамваев остановилось.

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