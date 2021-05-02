В Заречье из-за мелкого ДТП встали трамваи

Фото очевидца

Как сообщают очевидцы, на ул. Октябрьской, между остановками «ул. Арсенальная» и «ул. М. Горького» произошла мелкая авария – при перестроении не разминулись Chevrolet Lacetti и Renault Sandero.

Обе машины получили незначительные механические повреждения, обошлось без пострадавших. Участники ДТП перегородили трамвайные пути, движение трамваев остановилось.