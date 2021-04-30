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В Алексине пожар уничтожил «Купеческие ряды»
Фото: vk.com/aleksin_now.

В Алексине пожар уничтожил «Купеческие ряды»

Возгорание в торговом павильоне произошло ранним утром.

Рано утром 29 апреля в Алексине произошел серьезный пожар. По данным МЧС, сообщение о том, что на ул. Тульской горит торговый павильон, поступило в 3.54.
 
«Пожар произошел в павильоне размером 40 на 4 метра. Открытое горение ликвидировано в 4.50, от МЧС России на месте работали пять единиц техники. Пострадавших нет», — сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Причину возгорания предстоит установить специалистам. Некоторые местные жители считают, что это был умышленный поджог.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:44 +2
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