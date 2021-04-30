В Алексине пожар уничтожил «Купеческие ряды»

Фото: vk.com/aleksin_now.

Рано утром 29 апреля в Алексине произошел серьезный пожар. По данным МЧС, сообщение о том, что на ул. Тульской горит торговый павильон, поступило в 3.54.

«Пожар произошел в павильоне размером 40 на 4 метра. Открытое горение ликвидировано в 4.50, от МЧС России на месте работали пять единиц техники. Пострадавших нет», — сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Причину возгорания предстоит установить специалистам. Некоторые местные жители считают, что это был умышленный поджог.