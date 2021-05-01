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В Плавске на автозаправке зарезали мужчину
Фото: СУ СК России по Тульской области

В Плавске на автозаправке зарезали мужчину

Подозреваемого задержали в Орловской области.

В ночь на 1 мая на автозаправке в Плавске произошел конфликт между двумя мужчинами, которые возвращались с вахтовой работы, из Москвы в Орловскую область. Один из них выхватил нож и ударил им своего оппонента в живот, а затем скрылся. Потерпевший скончался в больнице.

«Благодаря совместным согласованным действиям сотрудников региональных управлений СК и МВД был задержан через несколько часов в Орловской области. Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Орловской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили Myslo в пресс-службе регионального ведомства.
 
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:43 +3
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