В Плавске на автозаправке зарезали мужчину

Фото: СУ СК России по Тульской области

В ночь на 1 мая на автозаправке в Плавске произошел конфликт между двумя мужчинами, которые возвращались с вахтовой работы, из Москвы в Орловскую область. Один из них выхватил нож и ударил им своего оппонента в живот, а затем скрылся. Потерпевший скончался в больнице.

«Благодаря совместным согласованным действиям сотрудников региональных управлений СК и МВД был задержан через несколько часов в Орловской области. Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Орловской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили Myslo в пресс-службе регионального ведомства.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.