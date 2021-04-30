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Где в Туле 1 и 2 мая перекроют движение транспорта: карта

Где в Туле 1 и 2 мая перекроют движение транспорта: карта

Планируйте маршруты заранее.

Запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств:
 
  • 1 мая с 20.00 до 24.00 по ул. Льва Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина,
  • 2 мая с 00.00 до 3.00 по ул. Льва Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина,
  • 2 мая с 00.00 до 16.30 по ул. Староникитской, по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе, по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота к ПАО «Тулачермет» (9-й км).
Ограничено движение всех видов транспортных средств:
 
  • 1 мая с 20.00 до 24.00 по ул. Льва Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина,
  • 2 мая с 00.00 до 3.00 по ул. Льва Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина.
2 мая ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме автобусов, работающих в режиме «экспресс» и «полуэкспресс», городского пассажирского транспорта, транзитного пассажирского транспорта пригородных маршрутов, следующих в направлении Новомосковска и обратно и спецтранспорта:
 
  • с 5.00 до 16.30 по ул. Староникитской, по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе, по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км);
  • с 8.00 до 15.00 по ул. Киреевской на участке от Щекинского шоссе до ул. Чекалина.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:45 0
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