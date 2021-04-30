Где в Туле 1 и 2 мая перекроют движение транспорта: карта

Запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

1 мая с 20.00 до 24.00 по ул. Льва Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина,

2 мая с 00.00 до 3.00 по ул. Льва Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина,

2 мая с 00.00 до 16.30 по ул. Староникитской, по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе, по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота к ПАО «Тулачермет» (9-й км).

Ограничено движение всех видов транспортных средств:

1 мая с 20.00 до 24.00 по ул. Льва Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина,

2 мая с 00.00 до 3.00 по ул. Льва Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина.

2 мая ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме автобусов, работающих в режиме «экспресс» и «полуэкспресс», городского пассажирского транспорта, транзитного пассажирского транспорта пригородных маршрутов, следующих в направлении Новомосковска и обратно и спецтранспорта: