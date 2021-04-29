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ВТБ на треть увеличил выдачу розничных кредитов

ВТБ на треть увеличил выдачу розничных кредитов

В первом квартале ВТБ нарастил выдачи кредитов физлицам до 544 млрд рублей, что на 32% превышает результат за аналогичный период 2020 года.

Розничный кредитный портфель банка вырос до 3,84 трлн рублей. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-брифинга.

ВТБ демонстрирует уверенный рост во всех сегментах розничного бизнеса, при этом наибольший спрос заемщики формируют в сегменте потребительского кредитования. За первый квартал ВТБ выдал свыше 346 тыс. кредитов наличными на сумму около 306 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает результат первого квартала прошлого года и примерно на четверть выше показателей «высокого сезона» в четвертом квартале 2020 года. Портфель кредитов наличными с начала года вырос на 6% и превысил 1,5 трлн рублей.

В сегменте ипотечного кредитования ВТБ за первый квартал нарастил продажи до рекордных значений в 215 млрд рублей, что на 13% превышает результат первого квартала прошлого года. Основным драйвером роста стала реализация госпрограммы. С момента ее запуска ВТБ выдал более 86 тыс. кредитов почти на 280 млрд рублей. Общий портфель банка в сегменте жилищных кредитов с начала года вырос на 3% и превысил 2 трлн рублей.

Относительно соответствующего периода предыдущего года выдачи автокредитов в первом квартале выросли более чем на треть по объемам (+35%), превысив 23 млрд рублей. Портфель превысил 117 млрд рублей. За январь – март вырос также и портфель кредитных карт, превысив 115 млрд рублей.

Анатолий Печатников отметил:

Анаталий Печатников

– В первом квартале тренд на отложенный спрос населения на кредитные продукты сохранился, потребительская активность оказалась выше даже допандемийных значений прошлого года. В этом году перед нами стоят амбициозные цели – мы рассчитываем выдать 1 трлн рублей в рамках ипотеки и свыше 1 трлн рублей по кредитам наличными, увеличив продажи потребкредитов в полтора раза. Объем розничного кредитного портфеля должен вырасти на четверть – до 4,6 трлн рублей. При этом особое внимание мы уделим качеству клиентской базы и приемлемому для населения уровню долговой нагрузки граждан. Даже в условиях меняющейся конъюнктуры рынка мы предоставляем нашим клиентам доступные кредиты для выгодного решения своих финансовых задач.

 

Топ-менеджер ВТБ подчеркнул, что стратегической целью для ВТБ является активный переход к онлайн-формату кредитования физлиц. По итогам 2021 года банк планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку и каждый второй кредит наличными без визита клиента в офис и выдать около 6 тысяч автокредитов полностью онлайн. К 2022 г. в цифровом формате клиентам будет предложено 100% всех розничных кредитных продуктов. Банк продолжит расширять продуктовую линейку и цифровые дистанционные каналы, улучшать качество сервисов и надежность систем, создавать образцовую сеть, интегрируя в нее цифровые технологии и новые форматы обслуживания клиентов.

Управляющий банком ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова добавила:

Светлана Мужичкова

– Туляки в первом квартале 2021 года получили в ВТБ 4,6 тыс. кредитов наличными на сумму 2,95 млрд рублей. Рост выдач относительно аналогичного периода прошлого года составил 40%. На треть больше было оформлено кредитов на приобретение авто. Динамика показателей показывает, что жители Тульской области активно используют возможности банка для решения своих насущных потребностей.

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