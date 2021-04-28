На стыке Тульской и Орловской областей обнаружено место Судбищенской битвы

Специалисты Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника «Куликово поле» обнаружили следы Судбищенской битвы, сообщает пресс-служба музея.

Место сражения между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи было локализовано 21 апреля.

Сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметева и 60-тысячным войском крымского хана Девлет-Гирея. Несмотря на значительный перевес сил, боярин повел свой 17-тысячный отряд навстречу противнику. 24 июня у урочища Судбищи русские воины вступили в бой. За два дня военная удача переходила из рук в руки. Сначала был разбит авангард крымского войска, сам Шереметев серьезно ранен. Затем основные силы Девлет-Гирея практически разгромили русское войско. Воеводы Алексей Басманов и Стефан Сидоров, к которым перешло командование, сумели сплотили остатки войска и организовать оборону в наспех возведенных полевых укреплениях. Наутро хан ушел в Крым. Так, было остановлено очередное нашествие на земли Московского государства.

В 1995 году около села Судбищи был открыт мемориал в память о битве 1555 года. Однако место сражения не было локализовано.

В апреле 2021 года участники клуба подводного плавания «ДИВО» под руководством Сергея Куликова обследовали древние водные пути на речке Гоголь, протекающей в Ефремовском и Каменском районах Тульской области и в Новодеревеньковском районе Орловской области. На дне реки дайверы обнаружили многочисленные наконечники стрел, наконечник копья и детали конской упряжи. О своем открытии они рассказали научному сотруднику отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олегу Радюшу, который в то время проводил работы на территории Орловской области. Ученый атрибутировал найденные артефакты как предметы вооружения эпохи Ивана Грозного, а при выезде на место стало очевидным, что речь идет именно о реликвиях Судбищенской битвы.