Туляк попался на краже раритетной иномарки

Мужчина угнал на автопогрузчике «Форд» 1985 года выпуска.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

К стражам порядка обратился мужчина, который сообщил, что из его незапертого гаража пропал «Форд» 1985 года выпуска.

По предварительным данным, злоумышленник приметил, что гараж не закрывается, пригнал туда эвакуатор, на котором работает, погрузил транспортное средство и поехал на пункт приема металла.

Его действия пресекли сотрудники ДПС, которые доставили злоумышленника в отдел полиции.

Полицией проводится работа по установлению всех обстоятельств происшествия.



