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На пожаре в Донском погибла пенсионерка
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

На пожаре в Донском погибла пенсионерка

Причина пожара устанавливается.

Вчера, 25 апреля, стало известно о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Первомайской в Донском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
 
Прибыв на указанный адрес в 21.04, пожарные ликвидировали открытое горение за 7 минут. Звеном газодымозащитной службы были спасены пять человек.
 
В результате происшествия погибла 63-летняя женщина – хозяйка квартиры, в которой произошел пожар. Причина пожара устанавливается. 
 
 
 
 
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