На пожаре в Донском погибла пенсионерка

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Вчера, 25 апреля, стало известно о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Первомайской в Донском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Прибыв на указанный адрес в 21.04, пожарные ликвидировали открытое горение за 7 минут. Звеном газодымозащитной службы были спасены пять человек.

В результате происшествия погибла 63-летняя женщина – хозяйка квартиры, в которой произошел пожар. Причина пожара устанавливается.