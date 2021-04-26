При пожаре на улице Болдина спасли трех человек

Утром 26 апреля по адресу ул. Болдина, 98 загорелось складское помещение, сообщает корреспондент Myslo.

На момент прибытия пожарных из окон здания валил густой черный дом. В ходе работы поступила информация, что в здании на третьем этаже находятся несколько человек.

Звеном газодымозащитной службы эти люди были выведены из здания и переданы медикам. Спасенные люди отказались от госпитализации. Причиной пожара стали сварочные работы около автомобиля, который находился внутри складского помещения.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что на место происшествия выезжали ПСЧ-5, ПСЧ-4, ПСЧ-1, ПСЧ-2, ПСЧ-3, ПСЧ-19, отдельные посты ПСЧ-1, ПСЧ-2 и автолестница для работы на верхних этажах здания.

Отметим, что часть пожарных расчетов не смогла проехать к месту пожара из-за шлагбаума рядом с домом №2 по улице Макаренко. Во-первых, шлагбаум не работал, а во-вторых, перед ним оказался припаркован автомобиль Mazda CX-5.