«Мы обязательно встретимся, слышишь меня?»: группа «Дельфин» выступит в Туле
29 апреля в Concert Hall группа «Дельфин» представит обновлённую электрическую программу. Начало в 20.00.
«Дельфин» находится в перманентном поиске новых музыкальных форм и свежих эстетических решений для своих концертов. Результатом таких изысканий станет будущая электрическая программа, в которой доведенная до предела красота звука и минимализм выразительных средств должны воспроизвести панораму дополненной реальности в воображении слушателей.
Будет представлена обновленная электрическая программа, основной корпус которой составит созвездие наиболее ярких композиций альбомов «КРАЙ» и «442». А в роли центрального лейтмотива концерта выступят самые трогательные и проникновенные песни «Дельфина», резонирующие с весенним возрождением.
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