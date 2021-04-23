«Мы обязательно встретимся, слышишь меня?»: группа «Дельфин» выступит в Туле

«Дельфин» находится в перманентном поиске новых музыкальных форм и свежих эстетических решений для своих концертов. Результатом таких изысканий станет будущая электрическая программа, в которой доведенная до предела красота звука и минимализм выразительных средств должны воспроизвести панораму дополненной реальности в воображении слушателей.

Будет представлена обновленная электрическая программа, основной корпус которой составит созвездие наиболее ярких композиций альбомов «КРАЙ» и «442». А в роли центрального лейтмотива концерта выступят самые трогательные и проникновенные песни «Дельфина», резонирующие с весенним возрождением.

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