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Безработный алексинец украл у соседки еду

Безработный алексинец украл у соседки еду

И прихватил телевизионную приставку.

В Алексинском районе полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 31-летняя местная жительница. Женщина заявила, что вышла из дома, оставив дверь незапертой, а когда вернулась, обнаружила, что кто-то украл телевизионную приставку и еду.

Полицейские довольно быстро вычислили злоумышленника. Им оказался безработный 26-летний ранее судимый сосед потерпевшей.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

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сегодня, в 15:24 −1
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