Безработный алексинец украл у соседки еду

В Алексинском районе полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратилась 31-летняя местная жительница. Женщина заявила, что вышла из дома, оставив дверь незапертой, а когда вернулась, обнаружила, что кто-то украл телевизионную приставку и еду.

Полицейские довольно быстро вычислили злоумышленника. Им оказался безработный 26-летний ранее судимый сосед потерпевшей.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».