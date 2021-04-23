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Туляков приглашают на «Библионочь-2021»

Туляков приглашают на «Библионочь-2021»

С вечера 24 апреля двери девяти библиотек МУК «Тульская библиотечная система» будут открыты для всех желающих.

24 апреля областная столица присоединится к X юбилейной Всероссийской акции «Библионочь-2021».
 
Тема «Библионочи» в этом году – «Книга – путь к звездам». Мероприятия акции будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос.
 
В этот вечер двери девяти библиотек Тульской библиотечной системы будут открыты для всех желающих окунуться в атмосферу поистине загадочного места – космоса. В библиотеках гостей ждут интеллектуальные викторины и конкурсы, художественные мастерские, мастер-классы, удивительные эксперименты, фокусы и тематические игры.
 
 
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