В Веневском районе мужчина задушил собутыльницу и бросил труп на лестничной клетке

Трагедия произошла 18 апреля. Убийца задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

В подъезде одного из домов на ул. Центральной пос. Рассвет Веневского района было найдено тело 60-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователями регионального Управления Следственного комитета возбуждено дело по статье «Убийство».

По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний местный житель. По предварительным данным, во время пьяной ссоры он избил свою знакомую, а затем задушил её, вытащил труп на лестницу и оставил там.

Следователь осмотрел место происшествия, изъял вещественные доказательства, назначил необходимые экспертизы и задержал подозреваемого. Решается вопрос о заключении его под стражу, ведётся следствие.