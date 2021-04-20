В Тульской области пройдут патриотические мероприятия для школьников

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Они рассчитаны на ребят разных возрастов и будут интересны широкому кругу учащихся.

Министр образования Алевтина Шевелева и председатель комитета Тульской областной Думы по социальной политике, координатор «Бессмертного полка» Елена Гребнева на пресс-конференции «Память поколений» рассказали о патриотических проектах и мероприятиях, которые пройдут в текущем году. В мероприятии приняли участие представители школьных СМИ.

– В этом году мы отмечаем 76-летие Победы, 80-летие Обороны Тулы и 45-летие присвоения Туле звания «Город-герой». Этой пресс-конференцией мы даем старт патриотическим мероприятиям, посвященным важным для всех нас датам, – отметила Алевтина Шевелева.

Министр рассказала, что патриотическая работа в системе образования не ограничивается празднованием Дня Победы. Это целый комплекс мероприятий, рассчитанных на разный возраст и увлечения ребят.

Конкурс сочинений «Без срока давности», конкурс эссе «У них в судьбе была война», военно-патриотическая игра «Майские маневры», региональный этап Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы», посвященный событиям и хроникам Великой Отечественной войны, а также «Диктант Победы» и другие патриотические события будут проводиться в Тульской области до конца года.

Елена Гребнева пригласила школьников принять участие в конкурсе авторских коллективных экскурсий «Маршрут боевой славы Тулы». Авторов лучших работ ждут ценные призы и подарки.