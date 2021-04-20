В Туле пруд в Старом Басово покрылся дохлой рыбой

Канализация сливается в этот пруд уже год. Владельца коммунальных сетей – ОАО «ТНИТИ» недавно оштрафовали, но проблема актуальна до сих пор.

Сегодня местные жители опять обнаружили, что поверхность пруда покрыта дохлой рыбой. Причина, по их словам, одна – слив неочищенных сточных вод в водоем.

Напомним, бить тревогу по поводу состояния канализации в деревне Старое Басово жители начали еще в прошлом году.

Именно тогда было зафиксировано, что из-за неисправной канализационной системы сточные воды разливаются по лесопосадке, попадают на дачные участки, в овраг и пруд. Канализационная труба находится на балансе ОАО «Тульский научно-исследовательский технологический институт» (ТНИТИ). Следовательно, все мероприятия по обслуживанию коммуникаций должна проводить эта организация.

Тогда на запрос территориального управления по Центральному округу из учреждения пришел ответ, что засор канализации устранен, работы по налаживанию работы системы продолжаются.

Однако на деле оказалось, что ручьи со сточными водами продолжают разливаться по территории Старого Басово. Проблему взяли на контроль общественники из ОНФ, а Росприроднадзор и природоохранная прокуратура проводили проверки по факту загрязнения окружающей среды. Но проблема до конца так и не решилась.

В марте этого года жители вновь сообщили Myslo, что в местный пруд и родник сливаются канализационные нечистоты. Тогда же туляки пожаловались в передвижную приемную губернатора.

После публикации Myslo о загрязнении воды в Старом Басово прокуратура провела проверку и установила, что причина в технической неисправности канализационного коллектора, находящегося в собственности ОАО «ТНИТИ».

Из-за этого в 2020 году предприятие осуществило аварийный сброс сточных вод в пруд. Ущерб от этих действий составил 1,3 миллиона рублей.

По иску прокурора суд взыскал с предприятия денежные средства в полном объеме.