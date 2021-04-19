В Туле осудили мужчину, который шантажировал школьницу

В Туле местный житель Максим Н. признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки и вымогательстве.

Судом установлено, что обвиняемый купил несколько аккаунтов в популярной соцсети. После покупки он изучил переписки и решил шантажировать школьницу, угрожая, что если она не переведет ему деньги, то он опубликует в открытом доступе ее фотографии. При этом он акцентировал внимание собеседницы на том, что в первую очередь покажет фото и сообщения ее матери.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев и штрафа в 80 тысяч рублей.