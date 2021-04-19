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В Туле на проспекте Ленина около прокуратуры запретили левый поворот и разворот

В Туле на проспекте Ленина около прокуратуры запретили левый поворот и разворот

Изменения вступят в силу с 10 мая 2021 года.

В районе дома №55 по пр. Ленина вводится запрет на совершение маневров в виде левого поворота и разворота. Для этого будет нанесена горизонтальная дорожная разметка 1.3 «Двойная сплошная линия».

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

Изменение схемы организации дорожного движения улично-дорожной сети Тулы осуществляется в целях ликвидации причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, ликвидации очага аварийности.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:18 +7
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