Туляк шантажировал школьницу и теперь может лишиться свободы

В Туле местный житель обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки и вымогательстве.

По предварительным данным, молодой человек, отучившийся на специальности «Менеджмент» в одном из местных вузов, купил несколько аккаунтов в популярной соцсети. После покупки он изучил переписки и решил шантажировать школьницу, угрожая, что если она не переведет ему деньги, то он опубликует ее фотографии. При этом он акцентировал внимание собеседницы на том, что в первую очередь покажет фото и сообщения ее матери.

Обвиняемому грозит до 4-х лет лишения свободы.