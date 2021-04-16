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Туляк шантажировал школьницу и теперь может лишиться свободы

Туляк шантажировал школьницу и теперь может лишиться свободы

Ему грозит до 4-х лет колонии.

В Туле местный житель обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки и вымогательстве.

По предварительным данным, молодой человек, отучившийся на специальности «Менеджмент» в одном из местных вузов, купил несколько аккаунтов в популярной соцсети. После покупки он изучил переписки и решил шантажировать школьницу, угрожая, что если она не переведет ему деньги, то он опубликует ее фотографии. При этом он акцентировал внимание собеседницы на том, что в первую очередь покажет фото и сообщения ее матери.

Обвиняемому грозит до 4-х лет лишения свободы.

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:10 +3
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