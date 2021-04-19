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В Тульской области коронавирусом заболели почти 38 тысяч человек
Фото из архива Myslo.

В Тульской области коронавирусом заболели почти 38 тысяч человек

Региональный оперштаб дал статитику.

По данным регионального оперативного штаба, с 13 по 19 апреля 643 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 35 464 человека.

За минувшую неделю зарегистрирован 531 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 19 районов и городских округов. В Арсеньевском, Дубенском, Каменском, Одоевском, Тепло-Огарёвском, Чернском районах, а также в рабочем поселке Новогуровский случаев COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 37 836 случаев заболевания.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 68 пациентов в возрасте от 43 до 93 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 1737 человек.

 

Сюжет: Коронавирус
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