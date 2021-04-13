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В Тульской области силовики устроили облаву на экстремистов
Фото: канал "Тула. Экстремизм"

В Тульской области силовики устроили облаву на экстремистов

Обыски прошли по 19 адресам членов секты «Свидетели Иеговы».

Во вторник, 13 апреля, силовики Тульской области провели обыски по 19 адресам организаторов и участников тульской ячейки запрещенной в России экстремистской секты «Свидетелей Иеговы». По информации канала «Тула. Экстремизм», в отношении руководителей секты возбуждено несколько уголовных дел по ч.1 ст. 282.2 УК РФ.

Несмотря на то, что секта «Свидетели Иеговы» объявлена Верховным судом РФ вне закона, экстремисты активно работали в четырёх крупных районах области – вербовали сторонников, собирали деньги, распространяли литературу. Не исключается их причастность к различным мошенническим схемам. Действовали сектанты очень осторожно, для связи использовали зарубежные мессенджеры.

Во время обысков изъята экстремистская религиозная литература, компьютерная техника, накопители, смартфоны и другие предметы, имеющие значение для следствия. У каждого адепта секты имелись чёткие инструкции по противодействию расследованию и правосудию, методички для вербовки людей и бланки отказа от переливания крови.

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