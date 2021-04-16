новости
новости
Регистрация
Стало известно, почему возле здания Тульского автовокзала заменили уникальные фонари на «убогие»
Фото из группы «ВКонтакте» «Тула ушедшего века».

Стало известно, почему возле здания Тульского автовокзала заменили уникальные фонари на «убогие»

Краеведы остались недовольны объяснением чиновников.

Администрация Тулы дала ответ краеведам, которые подняли тему смены фонарей возле здания автовокзала на проспекте Ленина. По мнению неравнодушных туляков, вместо уникальных светильников в стиле сталинского ампира кто-то установил «убогие китайские фонарики».

В администрации сообщили, что указанное здание не является объектом культурного наследия и не состоит на государственной охране. Вместе с прилегающей территорией оно находится в собственности ООО «Тульское объединение автовокзалов и пассажирских автостанций».

- При проведении капитального ремонта здания автовокзала, в связи с негодностью, фонари на входе в здание были заменены на новые, — говорится в ответе чиновников.

Один из бывших директоров вокзала рассказал Myslo, что фонари находились в ужасном состоянии.

- Я их давно хотел убрать, да не успел. Фонарям больше полувека. Они чугунные, развалились от времени. От них уже отваливались львиные лапы. Мы ставили кронштейны, чтобы фонари на людей не завалились!

Краеведы остались недовольны объяснением чиновников.

- А можно было сделать по-человечески? Такая эрзац-замена жителей города не устраивает! Но чиновникам на это, похоже, глубоко наплевать, — написали на странице «Тула ушедшего века» в Instagram.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:00 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фонаризамена фонарей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Выходные в Тульской области будут дождливыми и прохладными
Выходные в Тульской области будут дождливыми и прохладными
Один из лидеров тульских сектантов болен и будет ждать суда дома
Один из лидеров тульских сектантов болен и будет ждать суда дома
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.