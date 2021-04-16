Стало известно, почему возле здания Тульского автовокзала заменили уникальные фонари на «убогие»

Фото из группы «ВКонтакте» «Тула ушедшего века».

Администрация Тулы дала ответ краеведам, которые подняли тему смены фонарей возле здания автовокзала на проспекте Ленина. По мнению неравнодушных туляков, вместо уникальных светильников в стиле сталинского ампира кто-то установил «убогие китайские фонарики».

В администрации сообщили, что указанное здание не является объектом культурного наследия и не состоит на государственной охране. Вместе с прилегающей территорией оно находится в собственности ООО «Тульское объединение автовокзалов и пассажирских автостанций».

- При проведении капитального ремонта здания автовокзала, в связи с негодностью, фонари на входе в здание были заменены на новые, — говорится в ответе чиновников.

Один из бывших директоров вокзала рассказал Myslo, что фонари находились в ужасном состоянии.

- Я их давно хотел убрать, да не успел. Фонарям больше полувека. Они чугунные, развалились от времени. От них уже отваливались львиные лапы. Мы ставили кронштейны, чтобы фонари на людей не завалились!

Краеведы остались недовольны объяснением чиновников.

- А можно было сделать по-человечески? Такая эрзац-замена жителей города не устраивает! Но чиновникам на это, похоже, глубоко наплевать, — написали на странице «Тула ушедшего века» в Instagram.