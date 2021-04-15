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Бывший главбух Тулгорэлектротранса: «Аренда территории депо не нанесла убытка предприятию»

Бывший главбух Тулгорэлектротранса: «Аренда территории депо не нанесла убытка предприятию»

Наталья Бережная была допрошена в качестве свидетеля.

Советский районный суд 15 апреля продолжил допрос свидетелей по делу о мене территории стадиона «Арсенал» на земельный участок на ул. Оборонная, на котором располагалось бывшее трамвайное депо, а после автобусный парк.

Бывший главный финансист МКП «Тулогорэлектротранс» Наталья Бережная рассказала, что в результате сделки предприятие получило непрофильный актив, который не мог использоваться для реализации целей, прописанных в уставе предприятия. 

– Если говорить в целом, то непрофильные активы могут использоваться для разных целей, поэтому я не обращалась по этому поводу к руководителю предприятия. Да и к тому же этот актив числился на балансе МКП «Тулогорэлектротранс» не так долго – всего пару месяцев. После территория стадиона была передана учредителю – комитету имущественных и земельных отношений Тулы. 

Что касается аренды отданного Ирине Злобиной территории депо, то, по словам Натальи Бережной, оплата началась не сразу:

– Оплата происходила с отсрочкой. Была сумма сначала небольшая – около 100 тыс. рублей. Что касается убытков, то я бы такую сумму, отдаваемую в качестве платы за аренду, не отнесла бы ее к существенным убыткам предприятия. Мы до перехода на аренду платили за этот участок налоги на землю и недвижимость. Поэтому со сменой собственника все эти платежи стали его заботой. Вложений в поддержание имущества тоже не делалось после совершения мены. Предприятие планово убыточное и дотируется со стороны муниципалитета. Оно создано для оказания услуг общественного транспорта населению, а не для получения прибыли. Поэтому расходы и доходы жестко контролировались со стороны администрации, мы постоянно отчитывались о них. Арендные платежи относились к плановым издержкам предприятия, мы их включали в план расходов. Уплата аренды на основной деятельности никак не сказалась.

Ранее в суде в качестве свидетелей допрошен заместитель главы по финансово-экономической политике Илья Беспалов, бывший заместитель главы администрации Роман Мурзин, глава администрации Евгений Авилов, а также руководители Тулогрэлектротранса.

 

Напомним, площадка бывшего депо на ул. Оборонной почти до конца 2014 года находилось в собственности Тулы, на ней располагался автобусный парк «Тулгорэлектротраса». Но в последних числах декабря 2014 года этот земельный участок был обменен на территорию стадиона «Арсенал», которая на момент сделки находилась в частной собственности замдиректора по юридическим вопросам «Тулгорэлектротранса» Ирины Злобиной.

В результате сделки Ирина Злобина получила территорию депо и некоторое время сдавала ее в арену «Тулгорэлектротрансу».

В 2020 году было возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявлено  заместителю председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяне Силаевой. По мнению следствия, она превысила должностные полномочия, согласовав сделку мены, из-за чего Тулгорэлектротранс лишился имущества и понес ущерб в 61,3 млн рублей.

Сюжет: Дело о мене территории Центрального стадиона на депо
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