Дело о мене территории стадиона на депо: аренда для «Тулгорэлектротранса» за несколько лет выросла более чем в 15 раз

Первоначальный платеж за аренду был чуть менее 100 тыс. рублей, а впоследствии составил более 1,5 млн рублей.

В Советском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела, возбужденного по факту мены территории депо на ул. Оборонной в Туле на территорию Центрального стадиона. После сделки спортивный объект вместе с территорией перешел в собственность города. Напомним, на скамье подсудимых — заместитель председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Татьяна Силаева. Ей вменяют п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). На момент совершения преступления она занимала пост председателя КИЗО. По версии следствия, в результате действий Силаевой в 2014 году был заключен договор мены недвижимого имущества. Это привело к выбытию из оперативного управления МКП «Тулгорэлектротранс» имущества по адресу: Тула, ул. Оборонная, 102 и исключило возможность его безвозмездного использования предприятием для размещения и эксплуатации службы автобусного парка. В результате «Тулгорэлектротрансу» был причинен ущерб на сумму более 61,3 млн рублей. Как сообщает корреспондент Myslo из зала суда, свидетель Симакович, экс-директор «Тулгорэлектротранса», не явился на заседание, так как находится в отпуске в Белоруссии. Первым допросили свидетеля, начальника юридического отдела «Тулгорэлектротранса» (ТГЭТ). Она сообщила обстоятельства мены территории. По ее словам, предоставленная после мены территория на ул. Железнодорожной была недостаточной для нужд ТГЭТ, поэтому пришлось арендовать территорию на ул. Оборонной, которая перестала принадлежать ТГЭТ после мены. Других территорий, которые подходили бы для этих целей, в Туле не было.

Первоначальный платеж за аренду был чуть менее 100 тыс. рублей, а через некоторое время увеличился более чем в 15 раз и составил порядка 1,5 млн рублей.

Ее это смутило, но была оценка имущества, которая обосновывала увеличение. При этом свидетель пояснила, что в ее обязанности не входил анализ рыночных цен на аренду. Ответить на вопрос адвоката Силаевой о том, для чего использовалось каждое из зданий арендованного комплекса, он не смогла, но сообщила, что все они предназначались для каких-то конкретных целей, в том числе и здание теплицы.

Также в ходе заседания свидетельница сообщила, что в настоящее время автобусный парк находится на Новомосковском шоссе, где также арендует площадку. ТГЭТ переместился туда в 2018 году, это было сделано после того, как собственник территории на ул. Оборонной сообщил о нежелании предоставлять далее эту площадку в аренду.

Судебное заседание продолжается.