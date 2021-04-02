Мена стадиона «Арсенал»: главный юрист администрации Тулы заявила о законности сделки

Однако это не уберегло ее от того, чтобы стать предметом судебного разбирательства.

В Советском районном суде сегодня состоялось очередное заседание по делу о мене Центрального стадиона «Арсенал» на территорию бывшего трамвайного депо на ул. Оборонной.

Обвинение предъявлено заместителю председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяне Силаевой. По мнению следствия, она превысила должностные полномочия, из-за чего Тулгорэлектротранс лишился имущества и понес ущерб в 61,3 млн рублей.

В качестве свидетелей сегодня был допрошен заместитель главы по финансово-экономической политике Илья Беспалов, экс-начальник отдела планирования и контроля муниципального сектора экономики Елена Жеглова и начальник управления правовой работы Ирина Мохначева.

Два последних свидетеля в разные месяцы 2015 года покинули свои должности.

Илья Беспалов, несмотря на многолетнюю работу в должности заместителя главы администрации, по его словам, был не в курсе подготовки сделки мены. К слову, точно так же ничего не знал о сделке и допрошенный ранее Роман Мурзин.

– Был ли я уведомлен о сделке на момент её подготовки? Нет, не был. Мне не известно, кто был инициатором ее заключения. В настоящий момент мне известна информация, озвученная в СМИ, – сообщил Илья Беспалов. – После заключения сделки мены мне давались на согласование документы на заключение договоров аренды между Тулгорэлектротрансом и новым владельцем территории депо. Эти документы: заявление предприятия, оценка стоимости аренды, документ от КИЗО и экономическая целесообразность и др. Отработанный структурами администрации комплект документов поступал мне на подпись. Если б какая-то из этих структур не согласовала бы, то и я бы не согласовал эту сделку.

Елена Жеглова также ничего конкретного не знала о сделке мены, в ее задачу входил контроль за деятельностью Тулгорэлектротранса в части пассажирских перевозок: контроль расходов на ГСМ, запчасти и другие расходы на обеспечение этой деятельности.

Расходы на аренду предприятием помещений и земельных участков именно в ее должностные обязанности не входили.

Юридическую чистоту сделки мены контролировала Ирина Мохначева, поскольку в ее обязанности входило правовое сопровождение деятельности администрации Тулы. Она рассказала, что подготовка процесса сделки велась по поручению руководства города и области.

- В сентябре 2014 года на совещании Евгений Авилов озвучил, что губернатором Тульской области дано поручение принять в муниципальную собственность стадион «Арсенал». На его выкуп у города денег не было, поэтому был предложен вариант именно мены на муниципальное имущество, которое принадлежало муниципальному казенному предприятию, - пояснила Ирина Мохначева.

Она отметила, что на момент подготовки и подписания договора никаких факторов, говорящих о незаконности сделки, не было.

– Я проверила правовую сторону проекта постановления администрации Тулы о совершении сделки мены. В нем должно быть волеизъявление титульного владельца депо на Оборонной, оно было. Я проверила, что оценка стоимости обоих объектов сделки примерно равная – стадион чуть дороже. Мена не должна совершаться, если отдаваемое из муниципалитета имущество стоит дороже. Но оно не было дороже принимаемого в собственность, так что это условие соблюдено. Поэтому я завизировала этот проект постановления. Целесообразность сделки я не проверяла, это не входит в мои обязанности. Я лишь отвечала за юридическую сторону вопроса.

Прокурор попросила уточнить, могла ли Силаева не согласиться с выполнением данного ей поручения.

– Задача поставлена была на совещании. И обязанность исполнять данные руководством поручения существовала. Да, проработать механизм мены стадиона на Оборонную – задача была поставлена: принять в муниципальную собственность стадион. Альтернативных вариантов на совещании я не услышала. Речь шла об имуществе на Оборонной.

По окончании допроса свидетелей судебное заседание было отложено до 15 апреля. На допрос будут вызваны также три свидетеля, в числе них – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Ранее показания показания в суде уже давал Евгений Авилов. Он заявил, что, поручая провести эту сделку, просил провести ее законно.