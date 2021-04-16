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В Туле наградили лучших экспортеров
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле наградили лучших экспортеров

15 апреля наградили победителей и финалистов ежегодного регионального конкурса «Экспортер года – 2020» для малых и средних предприятий региона.

Мероприятие прошло в парке «Патриот-Тула». 

«Тульская область – регион, в котором экспорт троекратно превышает импорт. За пять лет было экспортировано продукции и услуг более чем на 16 млрд долларов, а импорт составил всего 5 млрд долларов», – подчеркнул Григорий Лаврухин.

Заместитель председателя регионального правительства Григорий Лаврухин отметил, что благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» внедрены новые механизмы поддержки бизнеса.

Победителями конкурса стали:

  • в номинации «Экспортер года в Тульской области среди предприятий АПК, сельского хозяйства, животноводства» – ООО «ТПК «Старые традиции»;
  • в номинации «Экспортер года в Тульской области среди промышленных предприятий» – ООО «Щекинский линолеум»;
  • в номинации «Экспортер года в Тульской области среди производителей высокотехнологичного оборудования, электрооборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий» – ООО «Байкал Майкрофонс»;
  • в номинации «Экспортер года в Тульской области в сфере услуг» – ООО «СтимСофт»;
  • в номинации «Экспортер года в Тульской области в сфере туризма» – ООО «ТК Компас»;
  • в номинации «Старт года» – ООО «Чёрный хлеб РИТЕЙЛ»;
  • в номинации «Прорыв года» – ООО «Сервис Софт». 

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов отметил, что с каждым годом растет количество компаний, желающих получить государственную поддержку в сфере экспорта. Правительство Тульской области и дальше будет поддерживать экспортеров, помогать предпринимателям региона в выходе на мировые рынки.

«Тульский Центр поддержки экспорта должен стать передовой и эффективной площадкой для наших получателей поддержки и продвижения торговых интересов Тульской области за рубежом», – отметил министр.

Руководитель Центра поддержки экспорта Дарья Медведева рассказала о комплексе услуг для предпринимателей, планирующих выводить свои товары на зарубежные рынки, а также о старте приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года», объявленный Российским экспортным центром.

Также всех участников конкурса поздравил Герой Российской Федерации, 116-й космонавт России, 531-й космонавт мира Александр Мисуркин.

Напомним, что региональный конкурс «Экспортер года» организован Центром поддержки экспорта Тульской области в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

 

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