2 млн рублей за сутки: туляки продолжают «дарить» деньги мошенникам

Граждане попадаются на любые уловки: предоплата на интернет-площадках, перевод для «решения проблем» с полицией и т.д.

В Туле и области за прошедшие сутки у пяти граждан преступниками были похищены 2 миллиона 77 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной полиции. По всем указанным фактам проводится процессуальная проверка.

Чаще всего неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

Кроме этого, туляки попадаются на объявление о продаже и спешат перевести мошенникам предоплату, после чего те исчезают: в Ленинском районе начался процесс по делу представителя цыганского этноса Дантеса И. Мужчина разместил на «Авито» сразу 4 объявления о продаже тех или иных товаров, и после того, как покупатели внесли предоплату, тут же пропал. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

А в Узловой сразу трое граждан обвиняются мошенничестве, совершенном организованной группой, - они обзванивали местных жителей и сообщали, что их родственники попали в ДТП и им нужна денежная помощь для «решения проблем». Теперь обвиняемые могут отправиться за решетку на 10 лет.

Напомним, на прошлой неделе в Туле осудили мошенника из Челябинской области: мужчина представлялся сотрудником полиции, говорил потерпевшим, что их родственники устроили ДТП, но он может «уладить» вопрос за деньги. Ущерб от его действий составил 1,7 млн рублей.