новости
новости
Регистрация
2 млн рублей за сутки: туляки продолжают «дарить» деньги мошенникам

2 млн рублей за сутки: туляки продолжают «дарить» деньги мошенникам

Граждане попадаются на любые уловки: предоплата на интернет-площадках, перевод для «решения проблем» с полицией и т.д.

В Туле и области за прошедшие сутки у пяти граждан преступниками были похищены 2 миллиона 77 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной полиции. По всем указанным фактам проводится процессуальная проверка. 

Чаще всего неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

Кроме этого, туляки попадаются на объявление о продаже и спешат перевести мошенникам предоплату, после чего те исчезают: в Ленинском районе начался процесс по делу представителя цыганского этноса Дантеса И. Мужчина разместил на «Авито» сразу 4 объявления о продаже тех или иных товаров, и после того, как покупатели внесли предоплату, тут же пропал. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

А в Узловой сразу трое граждан обвиняются  мошенничестве, совершенном организованной группой, - они обзванивали местных жителей и сообщали, что их родственники попали в ДТП и им нужна денежная помощь для «решения проблем». Теперь обвиняемые могут отправиться за решетку на 10 лет.

Напомним, на прошлой неделе в Туле осудили мошенника из Челябинской области: мужчина представлялся сотрудником полиции, говорил потерпевшим, что их родственники устроили ДТП, но он может «уладить» вопрос за деньги. Ущерб от его действий составил 1,7 млн рублей. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 21:21 +3
Другие статьи по темам
Прочее
происшествиякриминалмошенничествоТулаУМВД России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

90 лет назад в Туле начали производить пистолет ТТ
90 лет назад в Туле начали производить пистолет ТТ
5 самых маленьких квартир Тулы: обзор Myslo
5 самых маленьких квартир Тулы: обзор Myslo
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.