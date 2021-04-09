Новые городские пространства Тулы будет создавать «Лаборатория города»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Документ подписали глава администрации Тулы Дмитрий Миляев, сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро, директор «Агентства экономического развития Тульской области» Евгений Инджгия и ректор Высшей технической школы Дмитрий Алгазин.

«Лаборатория города» объединит представителей ведущих городских архитектурных бюро и компаний, экспертов, идеологов-урбанистов, участвовавших в создании ключевых общественных пространств, студентов-архитекторов и неравнодушных жителей.

– Основная цель проекта – создание новых мест притяжения жителей и гостей региона. Самый первый пример такого развития территорий – проект «Тульская набережная», реализованный по инициативе губернатора Алексея Дюмина и разработанный архитекторами столичного бюро Wowhaus под руководством Олега Шапиро, – отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

Она также отметила, что в пяти территориальных округах города будут созданы инициативные команды, которые будут разрабатывать проекты развития новых городских пространств с учетом уникальных особенностей территорий.

– Тула — особый в плане архитектуры город: здесь историческое наследие соседствует с советским промышленным, а современные проекты очень удачно вписаны в городской ландшафт. Одной из главных задач мы видим развитие территорий вокруг центральной части города, и очень любопытно, какие решения для этого предложат сами молодые архитекторы-туляки, – отметил сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро.

– Лаборатория города» поможет нам объединить мнения как профессионального архитектурного сообщества, так и неравнодушных жителей и сделать наш город еще более современным, – подчеркнул глава администрации города Дмитрий Миляев.