В Тульской области задержаны серийные похитители овец и баранов

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По версии полиции, на счету подозреваемых не менее четырех преступлений.

Недавно в Кимовскую полицию поступили несколько заявлений от жителей местных деревень. Потерпевшие сообщили о пропажах овец и баранов — в общей сложности десяти голов домашнего скота.

В ходе отработки версий стражи порядка проверили места убоя скота. Выяснилось, что туда регулярно приходили одни и те же молодые люди, сдавая овец и баранов. Компания попала под подозрение.

«Сотрудники полиции установили личности и местонахождение подозреваемых. Жители района, чей возраст 21, 18 и 17 лет, признались в содеянном. По предварительным данным, все кражи они совершали с целью сбыта, не оставляя животных себе», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Вскоре сотрудники отдела МВД изобличили подозреваемых еще в одной аналогичной краже. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ.